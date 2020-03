Roma - La comunicazione del direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus

Roma – Coronavirus, Oms: “La pandemia sta accelerando”

“La pandemia sta accelerando, ci sono voluti 67 giorni per arrivare ai primi centomila contagi, undici giorni per 200mila e quattro giorni per 300mila“.

La comunicazione è stata data dal direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus.

23 marzo, 2020