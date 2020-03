Roma - Il vicedirettore generale Iniziative strategiche Ranieri Guerra: "Con quei numeri era inevitabile che il contagio arrivasse in Italia e in Europa, come è successo"

Condividi la notizia:











Roma – Coronavirus, Oms: “Si poteva chiudere 15 giorni prima”.

La tempestività con cui i diversi Paesi hanno affrontato l’emergenza Coronavirus fa discutere. Ranieri Guerra, vicedirettore generale Iniziative strategiche Oms, è intervenuto in merito e ha chiarito che “si poteva chiudere tutto 15 giorni prima”.

“Al momento dello scoppio epidemico in Cina – ha spiegato Guerra – ci sarebbe stata l’opportunità di una finestra di 15-20 giorni in cui sarebbe stato possibile intervenire, anche con chiusure in altri paesi”.

E ancora. “Il contagio da coronavirus – ha concluso – con quei numeri era inevitabile che arrivasse in Italia e in Europa come è successo. Avrei messo in quarantena la popolazione”.

Condividi la notizia:











31 marzo, 2020