Salerno - Quattro studenti e un operatore socio sanitario hanno realizzato un party a base di alcol e droga

Salerno – Coronavirus: organizzano un festino nonostante i divieti, 5 denunciati.

L’ultimo decreto firmato dal presidente del consiglio Giuseppe Conte, per fronteggiare l’emergenza coronavirus, impone non poche limitazioni agli italiani. Non tutti però sono disposte a seguirle.

Nel salernitano quattro studenti e un operatore socio sanitario, di età compresa tra i 22 e i 26 anni, sarebbero stati denunciati dopo aver organizzato un festino a base di alcol e droga.

I cinque devono rispondere di inosservanza delle misure di contenimento e prevenzione dell’emergenza coronavirus.

Da quanto si apprende, i quattro studenti e l’operatore socio sanitario sarebbero anche stati segnalati alla prefettura di Salerno per uso personale di sostanze stupefacenti.

13 marzo, 2020