Roma - L'organismo pastorale: "Un aiuto per i servizi essenziali a favore dei poveri e delle persone più deboli"

Roma – Coronavirus, papa dona 100mila euro a Caritas italiana.

In questa fase di emergenza per il coronavirus papa Francesco, tramite il dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale, ha donato 100mila euro alla Caritas italiana. La conferma in una nota della Caritas.

“Tale somma – si legge – vuol essere un’immediata espressione del sentimento di spirituale vicinanza e paterno incoraggiamento da parte del santo padre verso tutti quei servizi essenziali a favore dei poveri e delle persone più deboli e vulnerabili della nostra società, che le Caritas a livello diocesano e parrocchiale assicurano quotidianamente in Italia”.

12 marzo, 2020