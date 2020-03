“Coronavirus, paziente positivo al San Filippo Neri”

Roma - Lo hanno comunicato il Ministero della Salute e l'assessorato alla sanità della Regione Lazio

Roma

Lo hanno comunicato il Ministero della Salute e l’assessorato alla sanità della Regione Lazio.

“Un paziente ricoverato – spiegano dal Ministero e dalla Regione Lazio – in isolamento presso l’ospedale San Filippo Neri è risultato positivo al Covid19. Si tratta di un paziente complesso dal punto di vista clinico, già in cura presso l’ospedale San Filippo Neri. Nella notte del 3 marzo ha fatto accesso al pronto soccorso per un malore”.

Successivamente gli è stata riscontrata la positività ed è stato messo in isolamento.

“A seguito degli esami diagnostici – continua la nota-, preso contatto con l’Inim Lazzaro Spallanzani, si è provveduto ad eseguire il tampone, risultando positivo. Attualmente il paziente è trattato in isolamento. Il link epidemiologico sembrerebbe legato ad un familiare in cura presso una struttura ospedaliera del Veneto. All’interno del San Filippo Neri sono state attivate tutte le misure previste per garantire la sicurezza e individuare eventuali altri pazienti e operatori con cui può essere entrato in contatto, per adottare le misure conseguenti”.

“In via precauzionale – conclude la comunicazione – e fino alla fine della valutazione, alcuni operatori non sono in servizio, ma in isolamento domiciliare”.

5 marzo, 2020