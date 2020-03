Napoli - L'aggressione fisica e verbale è avvenuta all'ospedale Cotugno - La struttura sarà sanificata

Napoli – Coronavirus: paziente sputa in faccia a medico e infermiere, 2 operatori sanitari in quarantena.

Caos nel pronto soccorso dell’ospedale Cotugno a Napoli. Un paziente, in attesa di fare il tampone per il coronavirus, avrebbe aggredito verbalmente e fisicamente un medico e un infermiere, arrivando anche a sputare in faccia ai due operatori sanitari.

Da quanto si apprende, ora i due operatori sanitari dovranno trascorrere 15 giorni in isolamento. Si è dovuto inoltre procedere allo sgombero del locale e alla chiusura per la sanificazione.

La notizia è riportata dalla pagina Facebook “Nessuno tocchi Ippocrate” che monitora gli episodi di violenza contro gli operatori della sanità in Campania. gli episodi di violenza contro gli operatori della sanità.

11 marzo, 2020