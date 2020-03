“Coronavirus: paziente di Vetralla negativo anche al secondo tampone”

Tarquinia - È stato dimesso dall'ospedale - La notizia arriva dal sindaco Giulivi

Tarquinia – “In riferimento alle informazioni relative al paziente di Vetralla sottoposto a tampone per verificare la presenza di Covid19 , si comunica che anche il secondo tampone, come da protocollo, ha dato come prevedibile, esito negativo”.

Lo rende noto il Comune di Tarquinia. “Pertanto il paziente è stato dimesso ed è tornato alla propria abitazione. Alla luce di quanto accaduto e alla non presenza di alcun caso di corona virus sul nostro territorio.

Invitiamo nuovamente tutti i cittadini a continuare la propria vita senza alcun allarmismo. Qualunque altro aggiornamento e informazione sul Coronavirus nel nostro territorio sarà immediatamente veicolata direttamente dagli organi istituzionali della Città di Tarquinia”.

3 marzo, 2020