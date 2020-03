Coronavirus: erano in piazza ubriachi, denunciati

Terni - Controlli di polizia, carabinieri, finanza e vigili urbani

Condividi la notizia:











Terni – Servizi delle forze dell’ordine anticontagio, due denunciati.

23 persone identificate, 23 autocertificazioni acquisite e monitoraggio di decine di esercizi commerciali nel bilancio dell’operazione integrata della polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia Locale, nella provincia dalle 19 alle ore 24 di ieri 13 marzo.

Dopo una prima fase di approccio colloquiale e informativo alla cittadinanza, i controlli si sono fatti via via più stringenti nei confronti di coloro che, benché informati, continuano a violare le regole governative.

Due persone denunciate in quanto sorprese senza giustificato motivo in piazza della Repubblica in stato di ebbrezza.

Condividi la notizia:











14 marzo, 2020