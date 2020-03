Coronavirus, polizia locale impegnata nei controlli

Viterbo - Comune - Per il rispetto delle restrizioni previste dal decreto del presidente Conte - Verifiche anche alle attività commerciali

Viterbo – Coronavirus, controlli anche della polizia locale.

Verifiche ai mezzi in circolazione e alle persone, per il rispetto del decreto emanato dal presidente del consiglio comune che invita tutti a rimanere a casa, per contenere il contagio da virus.

A piazza Verdi e non solo, agenti impegnati su strada.

Il nucleo polizia amministrativa e commerciale è impegnato anche nelle verifiche al rispetto delle norme previste per gli esercizi pubblici e commerciali, divieto d’assembramento, rispetto degli orari.

12 marzo, 2020