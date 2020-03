Cronaca - Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sull'emergenza Covid-19 nelle carceri italiane

Roma – “Coronavirus, positivi 116 agenti penitenziari e 19 detenuti”. Sono i dati comunicati dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria sull’emergenza coronavirus nelle carceri italiane.

Al momento, come ufficializzato dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, sono risultati positivi al Covid-19 centosedici agenti penitenziari e diciannove detenuti.

Tra i reclusi, due si trovano ricoverati in ospedale mentre gli altri diciassette “sono in isolamento sanitario – aggiungono dal Dipartimento – in camere singole dotate di bagno autonomo all’interno di apposite sezioni detentive, dove vengono effettuati tutti i controlli disposti dalle autorit√† sanitarie”.

Per quanto riguarda gli agenti positivi, “17 sono ricoverati in ospedale – continuano dal Dipartimento -, mentre la maggior parte si trova in isolamento fiduciario domiciliare o nel proprio alloggio in caserma”.

31 marzo, 2020