Montefiascone - Il sindaco Massimo Paolini fa il punto della situzione sull'emergrenza sanitaria: “Ho prorogato la chiusura al pubblico degli uffici comunali fino al 3 aprile”

di Michele Mari

Condividi la notizia:











Montefiascone – “Coronavirus, sei positivi e quattordici persone in isolamento”. Il sindaco Massimo Paolini fa il punto sulla situazione dei contagi del Covid-19 a Montefiascone.

“A oggi (ieri ndr) – spiega Massimo Paolini – i casi positivi al coronavirus a Montefiascone, come comunicato dalla Asl, dall’inizio dell’emergenza sono in tutto sei. Di queste persone due sono ricoverate in ospedale, una allo Spallanzani di Roma e una a Belcolle, mentre le altre quattro sono nel loro abitazioni. Queste ultime sono sotto controllo e monitoraggio della Asl e le loro condizioni sembrano in miglioramento. Inoltre abbiamo, al momento, quattordici persone in isolamento domiciliare”.

Nello specifico i sei contagiati dal coronavirus sono cinque donne e un uomo.

Intanto ieri è stata emessa una nuova ordinanza che proroga la chiusura al pubblico degli uffici comunali di Montefiascone e venerdì si provvederà alla loro sanificazione.

“Ho prolungato – aggiunge il sindaco – l’ordinanza di chiusura al pubblico fino al 3 aprile degli uffici comunali. Rimarranno aperti soltanto protocollo e servizi essenziali come la polizia locale e l’anagrafe. Abbiamo una trentina di dipendenti che lavorano da casa con lo smart working. Infine venerdì pomeriggio provvederemo alla sanificazione di tutti gli uffici comunali”.

Michele Mari

Condividi la notizia:











25 marzo, 2020