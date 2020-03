Acquapendente - Contagiata anche la nonna della piccola, che è la più piccola paziente Covid-19 della Tuscia

Acquapendente – Coronavirus, positivo anche il nonno della bimba di quattro anni. È tra i nuovi casi resi noti oggi dalla Asl di Viterbo. Il numero di persone che ad Acquapendente hanno contratto il Covid-19 sale così a tre.

“Dopo la notizia di ieri – spiega il comune – è stato riscontrato un terzo caso di positività al Covid-19 ad Acquapendente. La persona risultata positiva fa parte della famiglia già oggetto dell’infezione. Perciò non si tratta di un’estensione dell’epidemia al di fuori di soggetti e situazioni già sotto controllo. Le misure adottate finora, perciò, rimangono operative anche per questo terzo caso”.

Ad Acquapendente le prime a essere state contagiate sono state la bambina di quattro anni, che per l’età è la più piccola paziente con il virus della Tuscia, e la nonna. Quest’ultima è la moglie del terzo caso registrato in paese. Le condizioni di salute dei tre non sarebbero fortunatamente gravi.

La Asl di Viterbo, in collaborazione con l’amministrazione comunale, sta ricostruendo la rete di contatti che le persone risultate positive hanno avuto nei giorni scorsi.

Il comune di Acquapendente “invita la popolazione a rispettare leggi e ordinanze e a comportarsi con prudenza e responsabilità”.

21 marzo, 2020