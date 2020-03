Sport - ll Comitato olimpico canadese ha chiesto lo slittamento di un anno per Tokyo 2020 - In caso contrario i suoi atleti non parteciperanno

Tokyo – Coronavirus, premier Abe: “Il rinvio delle Olimpiadi è possibile”.

Fino a questo momento un possibile rinvio delle Olimpiadi Tokyo 2020, per via dell’emergenza coronavirus, non era stato preso in considerazione. Ma da oggi qualcosa cambia. L’inizio dei giochi potrebbe non essere più il 24 agosto.

Ieri l’annuncio del comitato olimpico internazionale (Cio) sul termine di un mese entro il quale prendere una decisione sulle Olimpiadi. E oggi anche il premier giapponese Shinzo Abe per la prima volta ha fatto cenno a un possibile cambio di programma.

“E’ difficile – ha detto nel corso di una sessione parlamentare – poter pensare di organizzare l’evento in questo contesto, dobbiamo prendere una decisione che includa un possibile rinvio, dando la priorità alla salute degli atleti”.

Il premier nipponico ha detto che “malgrado la decisione finale spetti al Cio, condividiamo la stessa idea sul fatto che la cancellazione dell’evento non è contemplata”.

I giochi olimpici sarebbero previsti dal 24 luglio al 9 agosto. E c’è anche chi vorrebbe il rinvio delle Olimpiadi di un anno. Il Canada ha infatti annunciato di aver preso “la difficile decisione di non inviare squadre” alle Olimpiadi di Tokyo quest’estate a causa della pandemia. Ieri sera il Comitato olimpico canadese ha specificato che non permetterà ai propri atleti di partecipare ai giochi, a causa dell’impossibilità di allenarsi per via del coronavirus, e ha chiesto lo slittamento di un anno.

23 marzo, 2020