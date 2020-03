Coronavirus – Conte: “Chiudiamo tutto, resteranno aperti solo supermercati e farmacie”

Roma – Il premier Giuseppe Conte, in diretta Facebook, annuncia nuove misure contro il Coronavirus. “Questa è la sfida più difficile dal secondo dopoguerra – premette -. Sono giorni durissimi, ma uniti ce la faremo”. Poi annuncia: “Chiuderemo ogni attività produttiva che non sia strettamente necessaria, cruciale e indispensabile. Restaranno aperti supermercati, alimentari, farmacie e parafarmacie. Continueranno a essere assicurati servizi bancari, postali, assicurativi e finanziari. I trasporti e le attività produttive rilevanti per la produzione nazionale”. Conte dice: “Il sacrificio di rimanere a casa è minimo se paragonato al sacrificio che stanno compiendo medici e infermieri, forze dell’ordine, forze armate, alle donne e agli uomini della protezione civile, ai commessi nei supermercati, ai farmacisti, agli autotrasportatori, ai lavoratori nei servizi pubblici e nei servizi dell’informazione”.