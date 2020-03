Coronavirus, il presidente brasiliano Bolsonaro positivo

Brasilia - Al primo tampone, si attende la conferma del secondo - Tra gli ultimi incontri istituzionali quello con Trump

Brasilia – Coronavirus, positivo il presidente brasiliano Bolsonaro.

Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro è risultato positivo al test del coronavirus. La notizia non è ancora ufficiale perché si starebbero aspettando gli esiti del secondo tampone.

A riportare la notizia è il Journal o Dia, ripreso poi da diversi media internazionali tra cui il Guardian.

Tra gli ultimi incontri istituzionali di Bolsonaro cìè quello con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. La settimana scorsa, l’8 marzo, Bolsonaro ha infatti cenato con Trump nella residenza del presidente a Mar-a-Lago, in Florida.

A fornire notizie in merito anche il figlio del presidente brasiliano, il deputato conservatore Eduardo Bolsonaro. In un Tweet, in inglese e in portoghese, ha inviato alla cautela e a non diffondere notizia prima del tempo. “Troppe bugie e poca informazione – ha detto il figlio –.L’esame non è ancora completato. Ci sono sempre queste persone nei media che dicono bugie, e se per caso la storia è vera dicono ‘te l’avevo detto’, se è falsa beh è solo una fake news in più”.

