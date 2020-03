Roma - La comunicazione è stata data dal portavoce Matteo Bruni - Ad Arezzo una maestra e i suoi 112 alunni sono in isolamento domiciliare

Roma – Coronavirus, primo caso positivo in Vaticano.

Ci sarebbe un nuovo paziente positivo al Covid-19 a Roma e risiederebbe nello stato della città del Vaticano.

“Questa mattina – ha fatto sapere il portavoce Vaticano Matteo Bruni – mattina sono stati temporaneamente sospesi tutti i servizi ambulatoriali della direzione sanità e igiene dello stato della città del vaticano per poter sanificare gli ambienti a seguito di una positività al Covid-19 riscontrata ieri in un paziente”.

A riportare la comunicazione è Repubblica. “Rimane – continua il portavoce – però in funzione il presidio di pronto soccorso. La direzione sanità e igiene sta provvedendo ad informare le competenti autorità italiane e nel frattempo sono stati avviati i protocolli sanitari previsti”.

Ad Arezzo è inevce risultata positiva una maestra e per questo motivo i suoi 112 alunni sono stati messi in isolamento domiciliare. Da quanto si apprende, le condizioni della maestra sono considerate stabili ed è in isolamento domiciliare.

Una coppia è stata invece ricoverata alle Molinette di Torino ed è risultata positiva al coronavirus. Marito e moglie, attorno ai 70 anni, non avrebbero comunicato che il figlio lavorava a Lodi e che era venuto a Torino per trovarli.

Al momento il bilancio dei contagiati in Italia è di 3296 positivi, 414 guariti e 148 morti.

6 marzo, 2020