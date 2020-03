Cronaca - È il risultato di una ricerca di un team di medici tedeschi pubblicata sul New England Journal of Medice

Berlino – “Coronavirus, il primo contagio in Europa è avvenuto in Germania”. È il risultato di una ricerca di un team di medici tedeschi pubblicata sul New England Journal of Medice.

Secondo i ricercatori il primo contagio uomo a uomo in Europa sarebbe avvenuto a fine gennaio in Germania.

Infatti il primo a risultare positivo è stato un manager 33enne che sarebbe stato contagiato da una donna di Shangai durante un meeting.

La signora era asintomatica.

Poi a fine gennaio tre lavoratori della stessa ditta, dopo aver accusato dei sintomi, sono risultati positivi.

E proprio dal ceppo tedesco che potrebbe discendere il virus italiano.

“Il virus italiano – scrive Insideover – indicato come CDG1/2020, sembra discendere, così come altri ceppi tra cui quello svizzero, finlandese, scozzese, brasiliano e messicano, proprio da quello tedesco originatosi nella Baviera, indicato come BavPat1/2020, o comunque avere un ‘parente comune’, ragionevolmente derivante dalla cinese sbarcata a Monaco”.

5 marzo, 2020