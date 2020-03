Coronavirus, problemi anche per il consiglio comunale

Viterbo - Oggi riunione dei capigruppo per stabilire come svolgere le prossime sedute

Viterbo – (g.f.) – Coronavirus, anche il consiglio comunale deve fare i conti con l’emergenza e il decreto del presidente del consiglio Conte che impone limitazioni anche alle riunioni con presenza di gente.

Oggi ne discutono i capigruppo, convocati proprio per questo dal presidente del consiglio Stefano Evangelista.

Perché nel frattempo le sedute sono già state decise, si comincia dalla prossima settimana e si andrà avanti fino al 19 marzo. Ma come?

Si vedrà, intanto le convocazioni sono state solo sospese, in attesa di capire il da farsi.

I consiglieri e gli assessori sono sui banchi a una distanza che non è certo il metro o due previsti. Non molto spesso, ma capita che possa esserci pubblico. Altra eventualità da considerare, seppure grandi folle si siano viste solo in rare occasioni a palazzo dei Priori.

Per le persone esterne c’è eventualmente la diretta streaming.

Come misura in più, la presidenza valuta anche l’installazione di distributori d’igienizzante. Sempre che sul mercato siano ancora disponibili.

6 marzo, 2020