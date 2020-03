Varese - Sono stati trovati fuori dal comune di residenza - A Porto Empedocle segnalato un corteo funebre a piedi dove sono state identificate 48 persone dai carabinieri

Varese – Coronavirus: prostituta e cliente violano le disposizioni del governo, denunciati.

È accaduto a Busto Arsizio in provincia di Varese, dove una prostituta con il proprio cliente sono stati denunciati per aver non aver osservato i provvedimenti emessi dal Governo per contenere l’epidemia di Coronavirius.

La coppia è stata trovata in un comune non di residenza e per questo è scattata la denuncia.

In Italia ci sono stati anche altri “casi” simili.

Alcuni turisti sono stati fermati mentre cercavano di imbarcarsi su un volo diretto in Tunisia, così come altre due persone da Parma con destinazione Madrid.

A Porto Empedocle, in provincia di Agrigento, è stato segnalato un corteo funebre a piedi. In questo caso i carabinieri hanno identificato e denunciato 48 persone per violazione degli obblighi imposti dall’autorità.

Infine un gruppo di ciclisti amatoriali è stato fermato durante un allevamento in provincia di Cuneo.

10 marzo, 2020