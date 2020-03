Coronavirus, raccolti 2400 euro in un giorno per l’ospedale

Tarquinia - L'iniziativa del Lions club - Soddisfatto il presidente Paolo Pirani

di Daniele Aiello Belardinelli

Tarquinia – Raccolti in 24 ore 2400 euro per l’ospedale. È questo il risultato del primo giorno dell’iniziativa avviata dal Lions club di Tarquinia per sostenere il presidio della città etrusca, per l’emergenza del Coronavirus.

A darne notizia il presidente Paolo Pirani, che affida a un post su Facebook la sua soddisfazione.

“Ringrazio tutti coloro che hanno raccolto l’invito del nostro club a sostegno dell’ospedale di Tarquinia – scrive l’avvocato Pirani -. Ancora una volta la nostra comunità, imprenditori locali e non, associazioni varie, non hanno fatto mancare il proprio contributo oltreché la vicinanza concreta al nostro ospedale”.

E aggiunge di aver “ricevuto contatti per ulteriori contributi, dandone comunicazione immediata alla direzione sanitaria del presidio ospedaliero, la quale si è immediatamente attivata per ricercare la disponibilità del materiale tecnico e sanitario da poter acquistare secondo le priorità dettate dall’emergenza Covid-19. Sarà mia cura fornire un continuo aggiornamento alla cittadinanza sugli ulteriori contributi ricevuti ed il relativo impiego”.

La donazione può essere fatta con bonifico sul conto Lions club Tarquinia. L’Iban è IT06T0832773290000000025115. La banca è la Bcc Roma filiale di Tarquinia. La causale “sosteniamo l’ospedale di Tarquinia”.

“Una volta eseguito il bonifico si consiglia d’inviare una email a lionsclubtarquinia@gmail.com così da poter avere un riscontro in tempo reale dell’offerta ricevuta. – conclude il presidente del Lions Club di Tarquinia -. A fine raccolta e venuta meno l’emergenza Covid-19 verrà pubblicato, solo per coloro che ne daranno espressa autorizzazione, l’elenco nominale (senza indicazione delle somme) di chi ha contributo alla presente iniziativa solidale”.

22 marzo, 2020