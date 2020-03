Coronavirus, il rettore dell’Unitus in quarantena

Viterbo - Stefano Ubertini: "Una misura precauzionale dopo essere stato in contatto con un caso positivo"

Condividi la notizia:











Viterbo – Coronavirus, il rettore dell’Unitus Stefano Ubertini in quarantena.

“È una misura precauzionale – rassicura Ubertini -. Non ho alcun sintomo e sto bene. Ma siccome, seppur molto tempo fa e per poco tempo, sono stato in contatto con un caso risultato positivo, ho deciso di mettermi in isolamento domiciliare. Sono in contatto con le autorità sanitarie e la mia quarantena, durata circa sette giorni, martedì dovrebbe finire”.

Condividi la notizia:











14 marzo, 2020