Coronavirus, Ricciardi: “Abituarsi a una lunga guerra, vita normale in estate”

Roma – Coronavirus, Ricciardi: “Abituarsi ad una lunga guerra, vita normale in estate”.

Walter Ricciardi, membro dell’esecutivo dell’Oms e consulente del ministero della Salute parla dell’emergenza coronavirus e fornisce qualche informazione in più.

“È bene – ha detto intervenendo alla trasmissione Agorà su Raitre – che ci cominciamo ad abituare a una guerra lunga, la Sars che era meno contagiosa finì verso maggio-giugno. Questa è molto più contagiosa della Sars e io ho l’impressione che, se ci va bene e lavoriamo tutti insieme, dovremo arrivare all’estate”.

Ricciardi ha poi aggiunto che “tra due settimane dovremmo vedere un calo dei contagi”.

Ricciardi ha poi specificato che verranno effettuate delle valutazioni sull’efficacia del farmaco testato a Napoli. “Abbiamo parlato ieri con l’agenzia italiana del farmaco (Aifa) – ha spiegato – per avviare un protocollo su tutto il territorio nazionale. È un farmaco contro l’artrite reumatoide che anche i cinesi stanno utilizzando”.

Il membro dell’esecutivo dell’Oms ha poi precisato che “per poter dire con certezza se sia realmente efficace va testato su molte persone e in modo serio, non soltanto su due come fatto da colleghi ci Napoli, che però hanno avviato un discorso importante”.

12 marzo, 2020