Coronavirus, a Roma il 47% dei positivi, Viterbo il 6,8%

Cronaca - I dati della regione - Metà dei casi ricoverati in ospedale - Ieri eseguiti circa 4mila tamponi

Condividi la notizia:











Viterbo – Regione Lazio: dei casi finora confermati il 50% è ricoverato in una strutta sanitaria, il 36% è in isolamento domiciliare e il 6% è in terapia intensiva. Sono gli ultimi dati forniti dalla regione Lazio, assessorato alla Sanità. I guariti sono il 4%.

L’età mediana dei casi positivi è 59 anni. Il 61% è di sesso maschile e il 39% di sesso femminile.

I casi positivi sono così distribuiti: il 47,1% è residente a Roma città, il 23,3% nella provincia, il 6,3% a Frosinone, il 2,2% a Rieti, il 6,8% a Viterbo e il 12,9% a Latina. L’1,4% proviene da fuori regione.

La app Laziodrcovid ha raggiunto i 51562 utenti registrati di cui 45189 attivi. 1285 medici di famiglia e 60 pediatri di libera scelta collegati alla piattaforma.

“Ieri eseguiti nel Lazio circa 4 mila tamponi per un totale complessivo di 17845, di cui il 20% a operatori sanitari. Attesa per il test rapido. Data indicazione a eseguire i tamponi sugli operatori sanitari a rischio”.

Condividi la notizia:











23 marzo, 2020