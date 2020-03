Cronaca - Gli ultimi dati aggiornati dalla regione

Roma – “Sono 144 nella regione Lazio i casi positivi al Covid19, oltre i 3 guariti e i 16 clinicamente guariti, in attesa dei due test consecutivi negativi”.

L’assessorato alla Sanità della regione Lazio aggiorna i numeri legati al Coronavirus nel Lazio.

“Di questi, 56 sono in isolamento domiciliare – fanno sapere dalla regione – 67 sono ricoverati non in terapia intensiva e 18 sono ricoverati in terapia intensiva”.

11 marzo, 2020