Epidemia di Coronavirus, saltano tre processi per omicidio in un giorno

Viterbo – (sil.co.) – Epidemia di Coronavirus, in un giorno saltano tre processi per omicidio. Imputati Graziano Rappuoli, Andrea Landolfi e Michael Pang. Vittime la neonata gettata nel cassonetto, Sestina Arcuri e Norveo Fedeli.

Marzo doveva chiudersi, oggi, con ben tre udienze davanti alla corte d’assise del tribunale di Viterbo, dove tutte le udienze sono sospese fino al 15 aprile, ad eccezione di quelle in cui gli imputati sono detenuti o sottoposti ad altra misura cautelare. Ma perché si possa procedere devono farne comunque espressamente richiesta, il che non è avvenuto.

Per la morte della neonata nata settimina e abbandonata dalla madre il 2 maggio 2013 in un cassonetto del Salamaro, è tuttora sotto processo per omicidio l’infermiere sessantenne di Tuscania Graziano Rappuoli che le ha procurato la ricetta del farmaco abortivo. L’imputato, a piede libero, è difeso dall’avvocato Samuele De Santis. Questa mattina avrebbero dovuto essere nominati i tre superconsulenti – il medico legale Giancarlo Carbone, il ginecologo Marco Sani e il tossicologo Alfio Cimino – cui affidare la perizia collegiale multidisciplinare disposta dal tribunale lo scorso 24 settembre. Condannata a cinque anni in appello la madre, Elisaveta Alina Ambrus, per la quale il reato è stato riqualificato in feticidio. La donna, secondo le ultime notizie, dovrebbe essere tuttora detenuta in un carcere di Londra.

Per la morte di Maria Sestina Arcuri, precipitata dalle scale di casa della nonna del fidanzato a Ronciglione la notte tra il 3 e il 4 febbraio 2019, è a processo davanti alla corte d’assise presieduta dal giudice Gaetano Mautone, il pugile e operatore sociosanitario romano Andrea Landolfi Cudia. Il giovane, che si è sempre proclamato innocente, sostenendo di essere caduti insieme per le scale, è detenuto dal 25 settembre a Regina Coeli. Tra ieri e oggi il processo sarebbe dovuto entrare nel vivo con l’ascolto dei primi testimoni dell’accusa nel corso di due udienze fiume, che sarebbero dovute andare avanti a oltranza, dalle 10 del mattino fino alle ore 17. Coronavirus permettendo, la prossima udienza, già calendarizzata, è fissata per il 27 aprile.

Sempre oggi, infine, era in programma una nuova udienza del processo per l’omicidio del commerciante viterbese Norveo Fedeli, assassinato il 3 maggio 2019 nella sua boutique di via San Luca, nel centro di Viterbo, dal grafico pubblicitario statunitense d’origine sudcoreana Michael Aaron Pang, 2e anni. Il giovane, di Overland Park, comune nello stato americano del Kansas, è stato arrestato il giorno successivo a Capodimonte. Reo confesso, da allora è detenuto nel carcere viterbese di Mammagialla. Nel corso dell’udienza del 28 gennaio è stata accolta la richiesta dei difensori Remigio Sicilia e Giampiero Crescenzi di sentire al processo i genitori, mai venuti finora in Italia dagli Stati Uniti. Il processo slitta alla prossima data, già calendarizzata, del 28 aprile.

31 marzo, 2020