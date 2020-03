“Coronavirus, sanificazione della città ogni settimana fino a cessata emergenza”

Viterbo - Lo annuncia il sindaco Giovanni Arena all'indomani del primo giorno di igienizzazione

Condividi la notizia:











Viterbo – (e.c.) – “Sanificazione della città ogni settimana fino a cessata emergenza Coronavirus”.

Lo annuncia il sindaco Giovanni Arena all’indomani del primo giorno di igienizzazione. “C’è molta soddisfazione tra i cittadini per questo intervento – spiega Arena-. Non è stato facile da organizzare ma ci siamo riusciti in maniera rapida e siamo partiti”.

In azione i mezzi di Viterbo ambiente che sono stati considerati quelli più adatti. Ieri – dalle 6 alle 12 – l’intervento ha interessato il Pilastro, la Quercia, Bagnaia e Grotte santo Stefano.

L’intervento è diviso in due fasi: la prima di pulizia e la seconda di vera e propria sanificazione.

“La città – sottolinea il sindaco – verrà pulita interamente nel giro di tre giorni”. La soluzione utilizzata per la sanificazione è stata concordata con la Asl. Non è nociva per l’uomo o per gli animali. Domani è prevista anche l’igienizzazione degli uffici comunali.

Il tutto non si fermerà a questa settimana. “La sanificazione – annuncia Arena – si ripeterà ogni settimana fino a cessata emergenza”.

Durante le operazioni di sanificazione le finestre dovranno rimanere chiuse e si dovrà evitare di uscire prima di un’ora dal passaggio dei mezzi.

– Coronavirus, domani la sanificazione delle strade cittadine

Condividi la notizia:











14 marzo, 2020