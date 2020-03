Viterbo - Il sindaco di Viterbo Giovanni Arena prova a rassicurare

Viterbo – (g.f.) – “Il Coronavirus sarà presto un ricordo lontano”. La situazione preoccupa anche nella Tuscia e il sindaco di Viterbo Giovanni Arena prova a rassicurare.

Per farlo, torna indietro di oltre cinquant’anni.

Un video in bianco e nero pubblicato sul profilo Facebook. Un documentario sull’influenza di Hong Kong del 1968 che in Italia arrivò l’anno dopo.

Nel nostro Paese, come riporta il portale dell’epidemiologia per la sanità pubblica, a cura dell’Istituto superiore di sanità: “l’eccesso di mortalità attribuibile a polmonite e influenza associato con questa pandemia fu stimato di circa 20mila decessi”.

Il coronavirus, quindi, non è la prima emergenza con conseguenze non solo sulla salute ma anche per l’economia.

Le immagini scorrono, si parla di 13 milioni d’italiani a letto: “Un italiano su quattro e cinquemila sono passati a miglior vita”. Paura, strade deserte e ospedali pieni.

Un momento difficile, poi superato. “Anche il Coronavirus – spiega Arena – sarà presto un ricordo lontano”.



4 marzo, 2020