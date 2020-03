Coronavirus – Scavalcano una rete per farsi una partita, 22 denunce per “calcio abusivo”

Busto Arsizio - Il gruppo è stato bloccato dagli agenti della polizia locale

Busto Arsizio – Scavalcano una recinzione per farsi una partita a pallone, 22 denunciati.

In periodo di emergenza Coronavirus un gruppo di ragazzi ha deciso di rompere le regole e di entrare abusivamente in un campo sportivo per farsi una partita a pallone.

I 22 giocatori sono stati bloccati dagli agenti della polizia locale di Busto Arsizio.

Il decreto del premier Conte vieta gli assembramenti a causa del Covid-19. Non si può, quindi, fare sport di gruppo o uscite di gruppo perché non permetterebbero di rispettare la distanza di sicurezza di un metro e favorire, così, un possibile contagio.

I 22 sportivi sono quindi stati denunciati per “calcio abusivo”.

14 marzo, 2020