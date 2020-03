Roma - I dati del Viminale: "La maggior parte fuori senza motivo"

Roma – “Coronavirus, in una settimana 43mila denunciati”.

In questa prima settimana di controlli, per via delle misure sul contenimento del coronavirus, sono state un milione le persone fermate per accertamenti e 43mila i denunciati.

Il bilancio è stato diffuso dal Viminale. “La grande maggioranza delle denunce – chiarisce il bilancio – riguarda cittadini che hanno infranto l’articolo 650 del codice penale, non avendo rispettato un provvedimento dell’autorità: sono cioè stati trovati in giro senza motivazioni valide“.

I controlli sono iniziati l’11 marzo. Sul sito del Viminale si legge che “nella giornata di ieri le forze di polizia hanno controllato, in applicazione delle misure di contenimento del contagio, 187455 persone e 8089 sono state denunciate. Gli esercizi commerciali controllati sono stati 111512, denunciati 154 esercenti e sospesa l’attività di 33 esercizi commerciali”.

Sul sito anche i dati totali da inizio controlli. “Salgono così – si legge – a 1.025.655 le persone controllate dall’11 al 17 marzo 2020, 43595 quelle denunciate ex articolo 650 c. p., 926 le denunce ex articolo 495 c. p., 527.014 gli esercizi commerciali controllati e 1473 i titolari denunciati”.

18 marzo, 2020