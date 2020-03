“Coronavirus, settimo caso a Bolsena”

Bolsena - Il sindaco Dottarelli conferma: "È in quarantena da giorni"

Bolsena – Settimo caso di Coronavirus a Bolsena, il sindaco Paolo Dottarelli conferma la notizia. Nel comune si è registrato un decesso, la donna di 79 risultata positiva.

“Confermo il settimo caso di Coronavirus a Bolsena – spiega Dottarelli – si tratta di una positività legata a un nucleo familiare già segnalato in precedenza.

La persona in questione non ha la residenza a Bolsena ed è già in quarantena da diversi giorni nel proprio domicilio.

Dobbiamo farci coraggio ed andare avanti considerando che ogni azione che elude le normative vigenti mette a rischio la salute propria e degli altri.

Stare a casa. Dobbiamo pensare solo a questo”.

Solo ieri, sempre Dottarelli aveva informato i suoi concittadini della positività di altri due cittadini di Bolsena. Uno legato alla famiglia della donna deceduta e l’altro, un imprenditore con residenza nel comuna, ma non originario del posto. Tutti e due in quarantena volontaria da giorni.

21 marzo, 2020