“Coronavirus, sospese le visite non urgenti”

Viterbo - La Asl cambia l'offerta ambulatoriale

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Coronavirus, cambia l’offerta ambulatoriale. Tutte le info.

In conformità alle disposizioni successive al decreto del presidente del consiglio dei ministri dell’8 marzo e all’ordinanza del presidente della regione Lazio del 9 di marzo, la Asl di Viterbo ha provveduto a rimodulare l’offerta ambulatoriale aziendale, con le seguenti modalità.

Sono sospese temporaneamente tutte le prestazioni ambulatoriali con priorità D e P, compresi i controlli. Restano garantite, invece, le prestazioni con priorità, a carattere di urgenza (U) e priorità B, nonché quelle riservate ai pazienti in dialisi, con patologie oncologiche (incluse le sedute di radioterapia e la chemioterapia), e i controlli chirurgici e ortopedici post operatori.

Gli utenti con appuntamenti già prenotati verranno ricontattati telefonicamente per la valutazione e la riprogrammazione delle prestazioni. Le prenotazioni delle urgenze B potranno essere effettuate, esclusivamente, presso i centri unici di prenotazione (Cup) e non più anche presso le farmacie.

Tutte le esenzioni dei ticket, che sono in scadenza, sono automaticamente rinnovate al 20 giugno 2020.

Continuano a essere garantiti i programmi di screening mammografico, che seguiranno il regolare calendario in ogni comune, e quelli oncologici (cervicocarcinoma e colon retto), che si svolgeranno su prenotazione e per i quali è operativo il numero verde 800840359.

Garantiti ugualmente il percorso nascita e il servizio vaccinazioni, pediatrico e adulti. Le prestazioni verranno, tuttavia, effettuate solo per appuntamento telefonico negli orari dedicati in ogni sede consultoriale.

Per quanto riguarda le attività di medicina legale. La certificazione delle patenti di guida, di competenza del medico monocratico e dell’apposita commissione, verrà rilasciata valutando la comprovata necessità, autocertificata dall’interessato. Sono sospese le visite per il rilascio, la detenzione e la conferma del porto d’armi e le patenti nautiche, ad eccezione dei casi legati a comprovati motivi di lavoro. Sono sospese le visite ambulatoriali e domiciliari per l’estensione del congedo di maternità per le gravidanze a rischio, che verrà rilasciato con un nulla osta al decreto sulla base degli atti. Sono sospese le visite per la responsabilità professionale.

La Asl di Viterbo, infine, a partire da domani ha reso operativo un servizio di assistenza telefonica con i numeri 0761/236777, 236687 e 236829, attivi, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17. Il sabato e la domenica, dalle 9 alle 3, potrà invece essere contattato, esclusivamente, il numero 0761236777.

Seguono ulteriori aggiornamenti previsti entro le 13 di domani.

Asl Viterbo

11 marzo, 2020