“Coronavirus: stiamo entrando in una fase critica, tolleranza zero con i trasgressori”

Viterbo - Il sindaco Arena si scaglia contro chi non rispetta le regole e invita a non uscire di casa: "Nemmeno per fare attività fisica" - VIDEO

Viterbo – (g.f.) – “Controlli intensificati, scattano le sanzioni per i trasgressori. Si può uscire solo per urgenze reali”. Coronavirus, arriva un altro accorato ma allo stesso tempo netto appello del sindaco Giovanni Arena a non uscire di casa. Bacchettando chi ancora trasgredisce.

“Stiamo entrando nella fase più critica per la diffusione del Covid19 – dice Arena – mi complimento con chi sta osservando scrupolosamente tutte le prescrizioni che ci sono state imposte”.

Tuttavia: “Debbo però constatare che molti altri continuano ad avere un atteggiamento superficiale, mettendo così a rischio la propria salute e quella degli altri”.

Il primo cittadino ci dà un taglio.

“Tutto ciò non è più tollerabile. Pertanto saranno incrementati i controlli e saranno sanzionati i trasgressori”.

Per evitare problemi alcune semplici regole, che ormai dovrebbero essere di dominio pubblico.

“Dobbiamo cercare di limitare al massimo gli spostamenti, uscendo di casa solo per le urgenze. Cerchiamo di concentrare le necessità di spesa alimentare e farmaceutica solo una volta a settimana”.

E non solo: “Eliminiamo le uscite anche per l’attività fisica.

Mi appello al vostro senso di responsabilità e appartenenza alla nostra meravigliosa comunità, per cercare di uscire tutti insieme al più presto da questa drammatica realtà”.

19 marzo, 2020