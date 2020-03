Coronavirus, stop a Champions ed Europa League

Sport - Calcio - La Uefa: "Ulteriori decisioni su quando si svolgono le partite saranno comunicate a tempo debito"

Roma – Coronavirus, stop a Champions League ed Europa League.

Tutte le partite delle competizioni Uefa, compresa la Champions League e l’Europa League, non si terranno la prossima settimana. L’emergenza coronavirus coinvolge anche il mondo del calcio.

La comunicazione arriva dalla Uefa. “Alla luce degli sviluppi dovuti alla diffusione del Covid-19 in Europa – si legge sul sito – e delle relative decisioni prese da diversi governi, tutte le partite delle competizioni Uefa per club in programma la prossima settimana vengono posticipate”.

Poi la precisazione. “Ciò include – si legge – le rimanenti partite di Uefa Champions League, per il ritorno degli ottavi di finale, in programma il 17 e 18 marzo 2020; tutte le partite di Uefa Europa League, andata degli ottavi di finale, in programma il 19 marzo 2020; tutte le partite della Uefa Youth League, quarti di finale in programma il 17 e 18 marzo 2020″.

Da chiarire quando ci sarà la ripresa. “Ulteriori decisioni – si legge ancora sul sito – su quando si svolgono queste partite saranno comunicate a tempo debito”.

13 marzo, 2020