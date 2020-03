“Coronavirus, studenti in isolamento fiduciario alla casa di via Cardarelli”

Viterbo - La presidenza della regione Lazio dopo che una ragazza ospite è risultata positiva al primo tampone

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Coronavirus, a Viterbo in isolamento fiduciario la “Residenza Cardarelli”.

Disco e la regione Lazio, secondo le indicazioni della Asl di Viterbo, stanno ponendo in essere tutte le azioni opportune per tutelare gli studenti e il contenimento del contagio a seguito del riscontro positivo al test per il Covid-19 della persona che era ospite presso la “Residenza Cardarelli” di Viterbo.

Le autorità competenti hanno disposto l’isolamento domiciliare fiduciario per gli studenti ospiti della struttura. Sarà cura di Disco provvedere a recapitare agli studenti i pasti giornalieri.

Nel caso si avesse bisogno di comunicare con gli uffici Disco di Viterbo, gli operatori sono comunque disponibili ai seguenti recapiti telefonici ed email: 0649701 e studenti.lazioset@laziodisco.it.

Presidenza regione Lazio

