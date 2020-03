Coronavirus, Talete sospende distacchi utenze domestiche

Viterbo - Lo comunica il direttore generale Fraschetti su indicazione del presidente Bossola - Proseguono le attività di recupero crediti

Viterbo – Emergenza Coronavirus, Talete sospende i distacchi dei contatori a residenti in utenze domestiche, per i casi di morosità.

A comunicarlo è il direttore generale Alessandro Fraschetti, su indicazione del presidente Andrea Bossola.

“Talete – spiega Fraschetti – comunica che, in considerazione dell’emergenza sanitaria in corso, su indicazione del presidente del consiglio d’amministrazione Andrea Bossola, vengono per il momento sospese le attività di distacco dei contatori delle utenze domestiche residenti.

Restano ferme tutte le altre attività di recupero dei crediti”.

7 marzo, 2020