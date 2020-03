“Coronavirus, è tempo di fare la nostra parte…”

Viterbo - Intervengono le organizzazioni dei giovani della Tuscia

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Sono ormai più di due settimane che il nostro Paese e il nostro territorio stanno combattendo contro la pandemia causata dal Sars-CoV-2. Ancora per diverse settimane ci troveremo a dover fronteggiare collettivamente una complessa situazione in cui tutta la popolazione è per lo più costretta a rimanere nelle case per rallentare la diffusione del virus e da questo punto di vista l’impegno di tutti nel restare a casa è indispensabile e fondamentale.

In questo momento difficile in cui assistiamo inermi al diffondersi del virus sorge spontanea la necessità di rendersi utili, per questo abbiamo deciso di contattare il CSV – Centro Servizi per il Volontariato la Croce Rossa, offrendo il nostro contributo alle tante associazioni impegnate fin dal primo momento per far fronte a quest’emergenza.

Insieme abbiamo dato vita a uno strumento semplice che permette ai giovani che lo desiderano di mettersi a disposizione per offrire supporto volontario alle associazioni.

Per quanti vorranno unirsi a noi basterà quindi compilare il modulo raggiungibile a questo link: l2l.it/giovaniperilterritorio

Ci rivolgiamo quindi ai nostri coetanei, affinché scendano in campo al servizio delle nostre comunità, consapevoli che il contributo di ognuno può essere determinante al superamento di questa fase emergenziale.

È tempo di fare la nostra parte.

Associazione Studenti Erasmus e Stranieri

Associazione Universitaria Cooperazione e Sviluppo

Associazione Universitaria Studenti Forestali

Consiglio Comunale dei Giovani di Bassano Romano

Consiglio Comunale dei Giovani di Oriolo Romano

Consulta Provinciale degli Studenti di Viterbo

Fridays For Future Viterbo

Gioventù Federalista Europea sez. Viterbo

Jump – Associazione Culturale Giovanile Sutri

Rete degli Studenti Medi Viterbo

25 marzo, 2020