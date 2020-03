Roma - La comunicazione arriva dall''Association of Tennis Professionals

Roma – Coronavirus, Tennis: rinviati gli internazionali di Roma.

Stop al tennis fino al 7 giugno per via dell’emergenza Covid-19. La comunicazione arriva dall’Atp che ha ufficializzato la sospensione delle attività fino alla prima settimana di giugno compresa. Saltano, ma molto probabilmente saranno solo rinviati, gli Internazionali di Roma. Gli Internazionali d’Italia erano in programma dal 4 al 17 maggio.

Saltano anche i Masters di Madrid e Roma, oltre che ai tornei maschili di Monaco, Estoril, Ginevra e Lione. Per quanto riguarda le donne, oltre agli appuntamenti in Spagna e Italia, sono stati al momento cancellati anche Strasburgo e Rabat.

“Dopo attente considerazioni, visto il perdurare dell’emergenza Covid-19, tutti i tornei Atp e Wta in programma in primavera sulla terra rossa non si terranno come da calendario – si legge nel comunicato dell’Atp –. Il tennis è sospeso fino al 7 giugno, inclusi i challenger e i tornei itf. In questo momento, tutti i tornei in programma dall’8 giugno lavoreranno per un regolare svolgimento”.

La sospensione dei tornei non sarebbe però una cancellazione, almeno per il momento.

“Stiamo cercando di studiare ogni opzione valida per preservare il calendario tennistico e i tornei, anche se al momento non possiamo dare alcuna data – si legge -. Lavoreremo in collaborazione con i giocatori, i direttori dei tornei e le autorità locali nelle prossime settimane e nei prossimi mesi”.

18 marzo, 2020