Cronaca - Si tratta di 23 persone di Sutri e altre 20 circa di Ronciglione - Per 14 giorni staranno nelle proprie case e saranno costantemente monitorate dalla Asl

Sutri – Coronavirus, tornano dalla settimana bianca in Trentino e finiscono in quarantena.

Si tratta di 23 persone di Sutri e di altre 20 circa di Ronciglione. Tutte finite in autoisolamento preventivo.

Il comune di Sutri ha cercato di tranquillizzare i cittadini in un post sui social. Per 14 giorni queste persone saranno in isolamento nelle proprie case e saranno costantemente monitorate dalla Asl.

“Per tranquillizzare la cittadinanza – si legge nel post del comune di Sutri – informiamo che le 23 persone tornate dal Trentino, si sono poste in autoisolamento nelle proprie abitazioni per 14 giorni come prevede la prassi.

Sono monitorate dalla Asl e in diretto contatto con la locale stazione dei carabinieri con l’obbligo di avvisare qualora si presentassero sintomi riconducibili al virus.

Vi preghiamo di evitare commenti e di essere uniti e solidali – prosegue la nota -. Se vogliamo vincere questa difficile sfida dobbiamo essere collaborare tutti senza polemiche inutili. Ci sono le istituzioni preposte attive 24 ore su 24. Noi siamo in diretto contatto con l’unità operativa di emergenza della Asl e della prefettura, in rete con tutti i sindaci della provincia, il presidente della provincia di Viterbo, il prefetto, i carabinieri e la protezione civile”.

13 marzo, 2020