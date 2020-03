Coronavirus, transito consentito alle auto dei clienti della farmacia del corso

Tarquinia - E' quanto prevede l’ordinanza del sindaco Alessandro Giulivi - Accolte le richieste del dottor Virginio De Angelis

Tarquinia – Le persone potranno usare l’auto per raggiungere la farmacia del corso.

E’ quanto prevede l’ordinanza firmata dal sindaco di Tarquinia Alessandro Giulivi, che modifica la viabilità di corso Vittorio Emanuele e piazza Giacomo Matteotti.

Nei giorni scorsi, il dottor Virginio De Angelis, titolare della storica farmacia, si era rivolto all’amministrazione comunale, chiedendo che ai clienti fosse consentito il transito con le macchine, per evitare disagi.

Nel provvedimento si legge che, con effetto immediato, in corso Vittorio Emanuele è “vietata la circolazione e la sosta, con rimozione coatta, a tutti i tipi di veicoli dalle ore 00 alle ore 24, esclusi i veicoli che per comprovate esigenze si recano presso la farmacia con autorizzazione alla sosta a tempo, come previsto, negli appositi stalli. Altresì il transito è consentito ai veicoli a servizio dei diversamente abili muniti degli appositi contrassegni”.

A questo si aggiunge che “la sosta è vietata anche ai veicoli a servizio di portatori di handicap muniti degli appositi contrassegni” e che in piazza Giacomo Matteotti è istituito “il divieto di transito a qualsiasi tipo di veicolo, con effetto immediato e sino a data da destinarsi”.

23 marzo, 2020