Coronavirus, Trump negativo al test

Washington - Lo ha fatto sapere il medico della Casa Bianca

Condividi la notizia:











Washington – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è risultato negativo al tampone per il Coronavirus.

Per Trump era cresciuto l’allarme dopo i contatti di inizio marzo con il presidente del Brasile Jair Bolsonaro e il suo portavoce, risultato positivo al Covid-19.

L’esito del test sul presidente Usa è stato reso noto dal medico della Casa Bianca.

“Una settimana dopo aver cenato con la delegazione brasiliana a Mar-a-Lago il presidente resta senza sintomi” ha fatto sapere il medico della Casa Bianca. Trump aveva sempre ostentato calma e zero preoccupazioni in ordine a un possibile contagio. Infatti nella nota del suo medico si legge anche come la decisione di sottoporsi al tampone sia arrivata dopo “un’approfondita discussione”.

La situazione, intanto, comincia a farsi delicata anche negli Usa, dov’è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale per il crescere dei contagi.

Condividi la notizia:











15 marzo, 2020