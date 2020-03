Washington - Superato in Cina il picco di trasmissione dei contagi

Washington – Coronavirus, Trump: “Stop ai viaggi dall’Europa per un mese”.

Per i prossimi 30 giorni saranno sospesi tutti i viaggi dall’Europa agli Stati Uniti. Questa la decisione comunicata dal presidente degli Usa Donald Trump. Un provvedimento volto a frenare la diffusione del coronavirus.

Da quanto si apprende, il Regno Unito non è incluso nel divieto.

Trump, in un discorso dall’ufficio ovale, ha anche affermato che l’Unione Europea “non ha preso le stesse precauzioni” che gli Stati Uniti hanno messo in atto per contenere l’epidemia.

Trump ha anche affermato che “presto intraprenderà un’azione di emergenza” per fornire “un cuscinetto finanziario alle piccole imprese e alle persone colpite dal coronavirus”.

Nel frattempo da Pechino fanno sapere che è stato superato il picco di trasmissione dei contagi. La dichiarazione è stata fatta dal responsabile delle autorità sanitarie all’agenzia ufficiale Xinhua.

E diminuisce il numero delle persone contagiate. A Wuhan è stato registrato il record positivo con solo 8 contagi.

12 marzo, 2020