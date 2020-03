“Coronavirus, Ue sospende patto di stabilità”

Bruxelles - La presidente della commissione europea, Ursula von der Leyen, in un videomessaggio - Apertura verso i coronabonds

Bruxelles – “L’Ue sospende patto di stabilità”.

La Commissione Ue ha attivato la clausola di salvaguardia del patto di stabilità. La decisione è stata comunicata dalla presidente Ursula von der Leyen in un videomessaggio. “La salvaguardia del patto di stabilità – ha specificato la presidente della commissione – consentirà ai governi di pompare nel sistema denaro finché serve”.

La presidente della Commissione Ue ha inoltre aperto alla possibilità dei coronabonds. In un’intervista alla radio Deutschlandfunk, la presidente ha detto che “stiamo guardando a tutti gli strumenti e qualunque aiuto verrà utilizzato per mitigare le conseguenze economiche dell’epidemia”.

E ancora: “Questo vale anche per i coronabonds – ha specificato – se aiutano e se sono correttamente strutturati, saranno usati”.

I coronabonds sarebbero uno strumento per fronteggiare la crisi sanitaria generata dalla diffusione del Covid-19. Sarebbero emessi eventualmente dalla banca europea per gli investimenti, per finanziarie tutte le spese destinate all’emergenza da non includere nel deficit.

20 marzo, 2020