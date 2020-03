Covid-19 - Sempre più contagi in provincia

Bassano in Teverina – Coronavirus, un caso anche a Bassano in Teverina.

Primo contagio da Covid-19 pure a Bassano in Teverina. A essere risultato positivo al tampone sarebbe un uomo di mezza età.

“Informiamo la cittadinanza – fa sapere via Facebook Alessandro Romoli – che da notizie assunte nella mattinata odierna risulta nel territorio comunale la presenza di un caso di Codiv 19. La situazione è assolutamente sotto controllo e il caso riscontrato non ha avuto contatti con la comunità locale. Sono già stati avviati tutti i protocolli del caso. L’amministrazione sta già lavorando con Asl e autorità competenti per assumere tutte le precauzioni del caso al fine di tutelare l’intera cittadinanza. Raccomandiamo a maggior ragione di rimanere presso le proprie abitazioni utilizzando tutte le precauzioni già a voi note”.

21 marzo, 2020