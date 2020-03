Coronavirus, un caso a Oriolo Romano

Cronaca - Ne dà notizia il comune - Si tratta di una persona non residente in città

Oriolo Romano – Rilevato un caso di contagio da Coronavirus a Oriolo Romano. A dare la notizia è la pagina Facebook Comune di Oriolo Romano informa, il portale dell’amministrazione comunale sui social.

“Nella giornata di oggi – si legge – la Asl ha comunicato la presenza di un caso positivo di una persona non residente ospite nel nostro comune. La persona in questione è già in miglioramento, e inviamo a lui e alla sua famiglia auguri di pronta guarigione”.

“Sono state predisposte con le autorità competenti le misure del caso, ed è in corso l’attività di sorveglianza sanitaria”, spiega il comune.

Attualmente si stanno ricostruendo tutta la catena di contatti della persona infetta.

“Poteva accadere – ha scritto il sindaco Emanuele Rallo -. Ora ancora più serietà. Ne usciremo. Forza Oriolo, vogliamoci bene dimostrandolo con i nostri comportamenti. Oggi sembra tutto difficile, giorni migliori però torneranno”.

“Non abbandoniamoci a sciocchezze facili – continua Rallo -. Auguri di cuore alla persona malata e alla sua famiglia e forza a tutti noi”.

