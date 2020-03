Cronaca - E' tra i tre positivi di oggi ed è ricoverato nel reparto di malattie infettive di Belcolle

Bolsena – Coronavirus, un caso a Bolsena. E’ uno dei tre positivi comunicati questa mattina dal policlinico Gemelli e dallo Spallanzani alla Asl di Viterbo. Il caso di Bolsena è ricoverato in isolamento nel reparto di malattie infettive di Belcolle già da giorni.

“Stiamo già lavorando – fa sapere la protezione civile di Bolsena – con sindaco e assessore delegato alla protezione civile per affrontare il problema”.

“Chi è stato a contatto con il paziente ricoverato – assicura la protezione civile – è già stato chiamato dalla Asl e sono state messe in campo tutte le precauzioni”. Poi il consiglio. Quello “di rinunciare più che mai anche a passeggiate in campagna e sul lungolago”.

A rassicurare sulle condizioni di salute del paziente è il sindaco di Bolsena, Paolo Dottarelli. “Non sono gravi e sono stazionarie. I familiari sono in isolamento da giorni e io sono in stretto contatto con la Asl per monitorare la situazione. Al momento non risultano altri contagi a Bolsena. L’invito è quello di attenersi scrupolosamente alle disposizioni governative. E’ un momento difficile per tutta la nazione, ma dobbiamo mantenere la calma”.

Oltre al caso di Bolsena, dei tre postivi di oggi è ricoverato all’ospedale di Belcolle anche un altro paziente. E’ sempre in isolamento a malattie infettive. Il terzo è invece allo Spallanzani di Roma. “Tutti – sottolinea la Asl – presentano un chiaro link epidemiologico con i casi comunicati nei giorni scorsi”.

I casi di Covid-19 nella Tuscia salgono così a 23.

14 marzo, 2020