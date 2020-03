“Coronavirus, un hotel verrà utilizzato per la quarantena”

Milano - Il sindaco Giuseppe Sala in un video su Facebook - E' il primo albergo messo a disposizione in città per arginare l'emergenza

Milano – “Coronavirus, metteremo a disposizione un hotel per la quarantena”. Il sindaco Sala in un video su Facebook.

Il comune di Milano metterà a disposizione dei cittadini un hotel, vicino alla stazione centrale, per le persone che devono trascorrere un periodo di quarantena in questo periodo di emergenza dovuto alla diffusione del Coronavirus. A Milano è il primo albergo che viene utilizzato per trascorrere il periodo di isolamento.

L’iniziativa è stata comunicata dal sindaco Giuseppe Sala in un video pubblicato su Facebook. “Molti milanesi – spiega Sala nel video – conoscono l’hotel Michelangelo, vicino alla stazione centrale, ha circa 300 camere ed era un hotel già in chiusura prima del Coronavirus. Ora noi lo prendiamo per metterlo a disposizione di prefettura e autorità sanitaria pensando che potrà servire per chi dovrà fare la quarantena”.

E ancora. “Questo principio di trovare spazi e metterli a disposizione – specifica Sala – ci porterà a fare ulteriori azioni nei prossimi giorni. Anche perché io sono certo che usciremo da questa situazione che ci sta molto toccando ma sono abbastanza certo che sarà una maratona, andiamo avanti con senso di responsabilità”.

