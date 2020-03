Coronavirus: un positivo a Chiusi, il sindaco chiude le scuole

Cronaca - Primo caso in Polonia - Scienziati cinesi: trasmissione del virus anche tramite urina e feci

Chiusi – Un caso di positività al Coronavirus, scuole chiuse a Chiusi, in provincia di Siena.

La primaria per quindici giorni e tutte le altre per quattro. Così ha deciso il sindaco Bettolini, dopo che un uomo di 31 anni è risultato positivo al virus.

“Vista la comunicazione di questa mattina 4/3/2020 – fa sapere il sindaco – pervenuta alla ore 03,17 dell’Azienda Usl Toscana sud est, mediante la quale, a causa del riscontro di un soggetto risultato positivo al Covid-19 nell’istituto scolastico, è necessario disporre la chiusura della scuola Primaria (elementare) di Chiusi Scalo per la durata di giorni 15, poiché, in considerazione della socializzazione che si svolge all’interno della scuola, risulta difficile circoscrivere i contatti per evitare la diffusione ulteriore del virus.

La chiusura, per i motivi indicati, del plesso della scuola primaria (elementare) di Chiusi Scalo del Comprensivo Graziano da Chiusi è per 15 giorni a partire da stamani 4/3/2020 al 18/3/2020 incluso”.

Registrato, intanto, il primo caso di contagio in Polonia, un uomo che era stato in Germania, mentre dalla Cina gli scienziati fanno sapere che la trasmissione del virus può avvenire anche attraverso feci e urina.

4 marzo, 2020