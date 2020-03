Covid-19 - Tarquinia - Si tratta dei cinque casi positivi segnalati dalla Asl ieri

Tarquinia – Coronavirus, un’intera famiglia di agricoltori positiva e in quarantena. Sono i cinque casi che fanno parte dei quattordici positivi in tutta la Tuscia resi noti dalla Asl ieri.

Marito, moglie, le due figlie e il nipote minorenne sono risultati tutti positivi. Sono ora in quarantena domiciliare nelle loro abitazione isolata in campagna.

I cinque non avrebbero sintomi gravi e per ora stanno sostanzialmente bene. Ora la Asl sta cercando di capire come รจ stato trasmesso il virus e quali sono stati i contatti nei giorni scorsi della famiglia.

A questo punto i casi positivi a Tarquinia salgono a 12.

25 marzo, 2020