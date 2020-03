“Coronavirus, va creata una nuova struttura sanitaria ad hoc”

Lazio - La consigliera regionale Chiara Colosimo (Fdi) durante la seduta straordinaria del consiglio dedicato all'emergenza

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – “Va creata una nuova struttura sanitaria dedicata esclusivamente ai pazienti affetti da Coronavirus. Penso alla riqualificazione di uno dei tanti ospedali chiusi o dismessi che in poco tempo potrebbe essere riqualificato e potrebbe diventare il punto di riferimento anche per i malati provenienti dalle altre regioni d’Italia”.

È quanto ha dichiarato il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Chiara Colosimo, come si legge in una nota, durante la seduta straordinaria del consiglio regionale dedicato proprio all’emergenza Coronavirus.

“Sarebbe anche l’occasione – ha spiegato- per assumere gli infermieri in graduatoria e avvalersi dei tanti medici precari.

Lo Spallanzani, infatti, seppur rappresenti l’eccellenza del nostro territorio, non ha la capacita’ di contenere tutti i pazienti.

Il Lazio – ha continuato Colosimo – fortunatamente è ancora zona bianca, ma se il coronavirus dovesse diffondersi come nelle regioni del nord, il nostro sistema rischierebbe il collasso.

C’è evidente carenza, infatti, di posti in terapia intensiva e bisogna altresí verificare che quelli esistenti siano a norma ossia a pressione zero altrimenti se così non fosse c’è il rischio che il virus si diffonda ulteriormente.

È avvilente infine constatare – ha concluso Colosimo – l’ennesima assenza del presidente Zingaretti che preferisce comunicare su Facebook piuttosto che adempiere al suo dovere istituzionale e venire in consiglio. Con una battuta si potrebbe tranquillamente definire il ‘presidente zero'”.

