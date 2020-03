Nerola - Coronavirus - Nella struttura si sono registrati due morti

Condividi la notizia:











Nerola – Coronavirus, via tutti i pazienti da una casa di risposo. La decisione al termine di un sopralluogo della Asl a Nerola, in provincia di Roma.

” Si è appena concluso il sopralluogo della direzione generale della Asl Roma 5 – spiega l’assessore regionale alla Sanità D’amato – insieme all’infettivologia del Sant’Andrea e all’Ares 118 presso la casa di riposo di Nerola.

Si è deciso di trasferire tutti i pazienti, quelli che necessitano di assistenza sanitaria andranno in strutture ospedaliere, gli altri in strutture in grado di gestire pazienti COVID e sarà compito della Asl assieme al Sindaco avvisare tutti i famigliari.

E’ stata inoltre montata dalla protezione civile una tensostruttura per le procedure necessarie per effettuare i tamponi ai contatti stretti che inizieranno alle ore 16.30. Sono in costante contatto con il prefetto ed il sindaco anche per valutare ulteriori interventi”.

Nella struttura, sempre da quanto comunicato dalla regione, erano morte due persone.

Condividi la notizia:











25 marzo, 2020